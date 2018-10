Ook Vlaamse gemeente verbiedt gebruik stint

Ook de Belgische gemeente Haacht heeft besloten de stint niet langer meer te gebruiken. Dat heeft de plaatselijke wethouder van Onderwijs, Nico Bogaerts, meegedeeld.

De elektrische bolderkarren werden gebruikt door de buitenschoolse opvang in het plaatsje Sint-Adriaan. De gemeente laat weten dat het verbod geldt tot het onderzoek in Nederland is afgerond en de bevoegde Vlaamse minister een duidelijk standpunt over de zaak heeft ingenomen.

,,In tussentijd zullen de kleuters op Sint-Adriaan zich van en naar de opvang verplaatsen met een extra begeleider. Ze zullen de kindjes te voet aan de hand verplaatsen. Er wordt naarstig gezocht naar een betere en veiligere oplossing om de verplaatsing te organiseren”, aldus Bogaerts.