Geen broodbeleg met plofkip meer bij Lidl

Alle vleeswaren voor op brood van Lidl zijn vanaf 1 januari 2019 plofkipvrij. Die toezegging heeft de supermarktketen volgens Wakker Dier gedaan naar aanleiding van een recente steekproef.

Uit die test bleek dat bijna 70 procent van de kipvleeswaren in Nederlandse supermarkten bestaat uit plofkip. Bij Lidl is dat 100 procent. Lidl vervangt de plofkip door de zogenoemde tussenkip, een kip die iets beter welzijn heeft gehad. Wakker Dier is blij met de toezegging. ,,Plofkip is onacceptabel, ook op de boterham. Gelukkig stopt Lidl hier binnenkort mee”, aldus Anne Hilhorst van de organisatie.

De supermarktketen blijft nog wel snacks met plofkip aanbieden. Alle verse kip is al sinds de zomer van 2017 plofkipvrij.

Lidl is de derde supermarktketen die haar vleeswaren plofkipvrij maakt. Eerder zetten marktleider Albert Heijn en Jumbo de kipvleeswaren van hun huismerk al om naar tussenkip.