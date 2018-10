Politie arresteert 7 mensen bij grote actie

De politie is dinsdagochtend acht panden binnengevallen op vier verschillende locaties. Daarbij zijn zeven personen aangehouden. De politieactie vindt plaats wegens een ‘lopend onderzoek’.

Een van de locaties waar de actie plaatsvond is in de buurt van het Nijpelsplantsoen in Nieuwegein. De omgeving is daar afgezet. Ook vonden er huiszoekingen plaats in Utrecht, Tiel en Vianen.

Er zijn tientallen agenten bij de actie betrokken, zegt een woordvoerder. Volgens De Telegraaf betreft het een actie gericht tegen de mocro-maffia, maar dat wil de politie niet bevestigen.

De krant meldt dat in de regio waarin de politie de invallen heeft gedaan veel familie woont van Redouan T. uit Vianen. T. staat op de nationale opsporingslijst van politie en Openbaar Ministerie (OM) omdat hij betrokken zou zijn geweest bij een reeks liquidaties in het criminele circuit in Nederland.

T. is volgens de Telegraaf niet opgepakt bij de politieactie.