Minister tevreden over afspraken Van der G.

Minister voor Rechtsbescherming Sander Dekker is tevreden met de nieuwe afspraken die het Openbaar Ministerie heeft gemaakt met Volkert van der G., die in 2002 Pim Fortuyn doodschoot. ,,Het OM doet dit alleen als ze er zelf tevreden mee zijn. En als OM tevreden is, ben ik dat ook.”

Dekker zegt zich heel goed te kunnen voorstellen ,,dat heel veel mensen deze zaak met argusogen volgen. Wat Volkert vd G. heeft gedaan is vreselijk, een moord, een politieke moord. Daarvoor heeft hij fikse straf gekregen. Ik begrijp dat mensen hier hele heftige gevoelens bij hebben, maar het allerbelangrijkste is dat er nu weer een meldplicht is waarmee OM uit de voeten kan.”

De nieuwe afspraken houden onder meer in dat Van der G. zich niet meer hoeft te melden bij de reclassering. Wel moet hij tot 2020 elke twee maanden schriftelijk verslag uitbrengen over zijn huisvesting, dagbesteding en relatie. Ook is er elk half jaar een evaluatiegesprek met het Openbaar Ministerie.