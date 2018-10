Volkert van der G. mag emigreren

Volkert van der G. , die in 2002 Pim Fortuyn doodschoot, is vrij om te emigreren. Zijn advocaat bevestigt dat hij zich niet meer hoeft te melden bij de reclassering. Wel moet hij tot 2020 elke twee maanden schriftelijk verslag uitbrengen over zijn huisvesting, dagbesteding en relatie.

Volgens advocaat Willem Jebbink, die Van der G. vertegenwoordigt, gaat het hoger beroep dat woensdag zou worden gehouden door het akkoord tussen Openbaar Ministerie (OM) en Van der G. niet door.

In mei won Van der G. het door hem aangespannen kort geding, waarin hij zijn meldplicht bij de reclassering aanvocht. Hij zei destijds in het buitenland te willen gaan wonen en dat de meldplicht hem daarin hinderde. Het OM ging in hoger beroep, maar de zaak werd in september aangehouden voor onderhandelingen.