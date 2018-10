Oss: herdenking is voor inwoners

De herdenking van het ongeluk met een stint in Oss maandag is bedoeld voor genodigden en inwoners van Oss. De gemeente verzoekt belangstellenden uit de rest van het land om de herdenking te volgen op televisie of internet. ,,Als stromen mensen uit het land komen, dan hebben we daar hulpverleners voor nodig. En dat zijn juist de mensen voor wie de samenkomst onder anderen bedoeld is”, meldt de gemeente dinsdag.

De herdenking met sprekers en muziek vindt maandag vanaf 16.00 uur plaats in het Theater De Lievekamp in Oss. Direct betrokkenen krijgen een uitnodiging. Inwoners van Oss kunnen de bijeenkomst op een groot scherm volgen in het stadion van TOP Oss, dat vanaf 15.00 uur open is.

Voor overige belangstellenden is het programma op diverse manieren op televisie en internet te volgen. NPO Nieuws, Omroep Brabant en de lokale omroep DTV zenden de herdenking rechtstreeks uit.