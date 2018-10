Arriva wil dit jaar trein Luik-Maastricht-Aken

Arriva wil in december een internationale treinverbinding Luik-Maastricht-Aken opstarten. Het openbaarvervoerbedrijf heeft acht treinen besteld die op de ‘Drielandenlijn’ moeten gaan rijden tussen het Belgische station Luik-Guillemins en het Duitse Aachen Hauptbahnhof, via het station van Maastricht.

Volgens een woordvoerder is het doel om vanaf de nieuwe dienstregeling voor 2019, die op 9 december 2018 ingaat, te gaan rijden op het traject. Arriva is een dochteronderneming van Deutsche Bahn die regionaal personenvervoer aanbiedt buiten Duitsland.

Een trein van Arriva voert momenteel in Belgiƫ testritten uit. Dat is nodig om de vergunningen te krijgen voor het Belgische spoornet. In Nederland is Arriva met bus- en treinvervoer onder meer actief in de provincies Drenthe, Flevoland, Friesland, Gelderland, Groningen en Limburg.