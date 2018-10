Rotterdam krijgt EK Rolstoelbasketbal 2019

Het Europees Kampioenschap Rolstoelbasketbal voor vrouwen wordt volgend jaar in Nederland gehouden. Dat heeft de International Wheelchair Basketball Federation Europe woensdag bekendgemaakt.

Op het EK strijden Groot-Brittannië, Duitsland, Turkije, Spanje, Frankrijk en Nederland om de titel. De eerste vier teams plaatsen zich bovendien voor de Paralympische Spelen van 2020 in Tokio. Het toernooi wordt van 29 juni tot 8 juli 2019 gehouden in Topsportcentrum Rotterdam.

Ex-international Marc de Hond is verheugd: ,,Onze dames zijn kersvers wereldkampioen, het is schitterend dat zij volgend jaar voor een Oranjepubliek mogen gaan strijden om de Europese titel én een ticket voor de Paralympische Spelen in Tokio 2020.”

Het is nog niet bekend of en door wie het toernooi live op televisie wordt uitgezonden.