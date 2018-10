Man opgepakt voor dood stagiair Amsterdam

Een 25-jarige man uit Zwanenburg is aangehouden voor de dood van de zeventienjarige Mohammed Bouchikhi uit Amsterdam. De stagiair werd op 26 januari van dit jaar onder vuur genomen in een buurthuis in de Amsterdamse wijk Wittenburg en overleed aan zijn verwondingen. De recherche vermoedt dat de verdachte een van de schutters is.

De Zwanenburger is woensdag aangehouden. Hij zat al vast op verdenking van betrokkenheid bij een andere zaak. De man zou ook de schutter zijn geweest bij een schietincident in Amsterdam-Zuidoost, ruim een week eerder.

Honderden mensen liepen in februari mee in een stille tocht voor de doodgeschoten Mohammed. Ze waren geschokt dat de kogelregen zich had voorgedaan in een buurthuis voor de ogen van veel kinderen. De jongen werd per ongeluk dodelijk getroffen. Vermoedelijk waren de schutters op zoek naar de negentienjarige Gianni L.. Hij raakte gewond bij hetzelfde schietincident, net als een stagiaire van twintig. Gianni L. was een paar maanden eerder ook al doelwit van een schietpartij in dezelfde wijk. Hij geldt als bekende van politie en justitie.