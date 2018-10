Hackers knoeiden met gegevens 250 atleten

Onderdeel van de Amerikaanse aanklachten tegen zeven Russische hackers is dat ze vertrouwelijke informatie van sportmensen stalen en die verspreidden om ze in een kwaad daglicht te stellen. Aanklagers in de VS brengen naar voren dat ze binnendrongen in systemen van tientallen antidopingorganisaties en sportbonden.

Ze stalen bijvoorbeeld privé-informatie en vertrouwelijke medische gegevens van circa 250 atleten uit bijna dertig landen. Ze bewerkten de informatie voor hun doeleinden. Het was een vergeldingsoperatie na het uitsluiten van Rusland bij de Olympische Winterspelen van 2018 in Zuid-Korea wegens grootschalig dopinggebruik.

De zeven beklaagden in de leeftijd van 27 tot 46 jaar zijn volgens de aanklagers in Rusland en zijn lid van de Russische militaire inlichtingendienst GROe.