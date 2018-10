Rutte sluit stappen tegen Rusland niet uit

Het is niet uitgesloten dat er maatregelen tegen Rusland worden getroffen naar aanleiding van de verijdelde cyberaanval tegen de Organisatie voor het Verbod op Chemische Wapens (OPCW) in Den Haag. Daarover moet wel eerst worden overlegd met bondgenoten, zei premier Mark Rutte donderdag.

Minister van Defensie Ank Bijleveld en Onno Eichelsheim, de baas van de Militaire Inlichtingen- en Veiligheidsdienst, vertelden eerder op de dag gedetailleerd over het optreden van de MIVD. De vier Russen die de OPCW wilden hacken zijn na ingrijpen door de MIVD het land uit begeleid.

Volgens Rutte is het openbaar maken van zoveel details over de operatie, op zich al een strafmaatregel. ,,We doen het ook om het vermogen van de Russen om in de toekomst zulke operaties te doen, te verzwakken. In ieder geval, dat mogen we aannemen”, zei de premier. ,,Daarnaast is de ambassadeur ontboden en zullen we in bondgenootschappelijk verband kijken wat de nadere maatregelen zullen zijn.”

Rutte meent dat de MIVD-operatie aantoont dat Nederland goed is voorbereid op dit soort situaties. ,,Dit type operatie laat zien: na├»viteit, daar is geen tijd meer voor”, voegde hij eraan toe.

Net als Bijleveld en Eichelsheim eerder op de dag bleef Rutte vaag over waarom de vier Russen niet zijn gearresteerd. ,,Dit was geen opsporingsonderzoek”, zei hij. Of dat betekent dat arrestaties niet mogelijk waren, liet Rutte in het midden. ,,Bij dit type inlichtingenoperatie is dit de modus operandi”, was alles dat hij daar over kwijt wilde.