Gewoon Vrienden won de prijs voor de beste film. De film werd onder anderen ook gewaardeerd in Milaan waar zij beloond werden met een prijs. In de film spelen Josha Stradowski en Majd Mardo de hoofdrol. Het plan was om de eerste Nederlandse gay romcom te zijn,maar dit liep al snel uit naar meerdere plekken. De film wordt in verschillende landen gedraaid en gewaardeerd en dat is terug te zien aan de beoordelingen en prijzen die Gewoon Vrienden hebben gewonnen