‘Aanslag was aanval op persvrijheid’

De aanslag met een antitankwapen op een kantoorpand in Amsterdam Sloterdijk waar onder meer weekblad Panorama is gevestigd, voelde ,,als een aanval op de persvrijheid”. Dat zei de aanklaagster vrijdagmiddag in de rechtbank van Amsterdam bij de eerste inleidende zitting tegen de drie verdachten.

De aanslag, waarbij geen gewonden vielen, had plaats op de avond van 21 juni dit jaar. De ochtend na de beschieting arresteerde de politie Richard Z. (42) uit Woerden, die de aanslag zou hebben gecoördineerd. Later volgden de aanhoudingen van John P. (45) uit Spijkenisse en Mike van den B. (25) uit Rotterdam.

Justitie ziet P. als de man die de beschieting zou hebben uitgevoerd, samen van Van den B. P. wees vrijdag tegenover de rechtbank alle betrokkenheid van de hand. ,,Het klopt niet”, zei hij nadat hij de beschuldigingen tegen hem waren uitgesproken. Ook Van den B. ontkende. Z. was niet aanwezig.