Het begon zes jaar geleden met wat verstelwerk voor de kleinkinderen. Willy van Hoeve (81) uit de Jordaan in Amsterdam vond het zó leuk, dat haar man een poster maakte die zij ophing bij een drogist, op scholen, een vintagewinkel en de copyrette. Inmiddels doet Willy gratis verstelwerk voor meer dan driehonderd mensen uit Amsterdam en omstreken. “Ik werk met naald, draad, plezier en liefde.”

Willy is begonnen als onderwijzeres in Brabant, Rotterdam en Amsterdam. Vanaf haar jeugd deed ze altijd aan cabaret, toneel en verhalen vertellen. Na haar huwelijk deed ze veertig jaar vrijwilligerswerk voor Amnesty International. Toen ze vijftig was, ging ze HBO-theologie studeren. Als pastoraal theologe werkte ze in het jeugd- en ouderenpastoraat. Willy heeft drie kinderen en had twee pleegkinderen.

“Ze beginnen allemaal te krijsen”

In de Jordaan noemt iedereen haar Oma Willy, omdat ze al 25 jaar verhalen vertelt voor de kleuters op een basisschool. “De kinderen noemen me allemaal Oma Willy. Ik ben op school de popster. Als ik het schoolplein oploop, beginnen ze allemaal te krijsen. De kinderen willen allemaal mijn aandacht. Zo’n school is de samenleving in het klein. Kinderen willen gezien worden, net als wij.”

Willy is wel streng. “Ik kom niet voor een kringgesprek, ik vertel. Ik wil de kinderen leren wat het betekent om te luisteren. Ik wil dat ze stil zijn. Voordat ik begin, kijk ik eerst naar alle ogen. Ik wil ze allemaal gezien hebben voordat ik begin. Misschien ben ik een beetje ouderwets, maar ik vind aandacht zó belangrijk. Als het verhaaltje klaar is, mogen de kinderen vragen stellen.”

Elke dag doet Willy wat verstelwerk, voor mensen die rijk of arm, jong of oud zijn. “Voor mij is het therapie. Alleen ritssluitingen kan ik niet, verder doe ik alles. Soms geven mensen bloemen of een fles wijn, maar dat wil ik niet. Ik doe dit om iets terug te doen voor de samenleving. Sinds drie jaar houd ik een dagboekje bij wat voor verstelwerk ik doe. Ik schrijf dan ook iets op over de persoon.”

“Gezondheid is het allerhoogste goed”

Hoe vindt Willy het om ouder te worden? “Ik vind het dubbel moeilijk, zowel fysiek als mentaal. Ik heb weinig energie en heb met beperkingen te maken. Daarom vind ik het verstelwerk zo fijn. Gezondheid is het allerhoogste goed.” Wat is haar grootste les in het leven? “Voor mij is liefdevol zijn de grootste taak in mijn leven. Dat ben ik wel een beetje hoor. Het geluk ligt heel dichtbij, namelijk in mijzelf. Ik ben veel ziek geweest de laatste jaren en heb veel meegemaakt. Het leven is voor mij mooi en moeilijk.”

Leven bij één dag is het motto van Willy, want we kennen de toekomst niet. “Ik richt me elke dag op wat wel goed gaat en wat ik nog wel kan. Dat is vertellen en verstellen. Ook wil ik heel graag als ‘Sjaan uit de Jordaan’ gratis optreden bij mensen thuis of in een buurthuis. Dat is een stukje cabaret van een kwartier over een Jordanese vrouw die niet voor planten kan zorgen. Dat optreden is echt mijn droom. Verstelwerk krijg ik gelukkig genoeg.”

