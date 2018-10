Oppositie: snel debat over dividendbelasting

De PVV en GroenLinks willen zo snel mogelijk een debat met premier Mark Rutte over de afschaffing van de dividendbelasting. De twee grootste oppositiepartijen reageren op de beslissing van Unilever om de verhuizing naar Rotterdam af te blazen.

PVV-leider Geert Wilders spreekt op Twitter van een ,,mega-afgang voor premier Rutte”. ,,Miljarden weggegooid.” Als de omstreden afschaffing van de belasting op de winstuitkering aan aandeelhouders niet van tafel gaat, moet Rutte aftreden, stelt Wilders. Hij schermt opnieuw met een motie van wantrouwen.

,,Oh wat pijnlijk dit voor de premier”, twitterde Klaver. ,,Aller aller aller laatste argument voor afschaffen dividendbelasting valt nu weg.”

Ook PvdA-voorman Lodewijk Asscher vindt het ,,gĂȘnant” voor de premier. ,,Nu zijn alle smoezen op: vanmiddag moet ministerraad besluiten #dividendbelasting niet af te schaffen en het geld te investeren in NL.” SP-Kamerlid Renske Leijten stemt in. Ze vindt het ,,tragisch voor Rutte”, maar het is wel ,,precies op tijd” om van de maatregel af te zien. Immers, de ,,enige onderbouwing voor het afschaffen van de dividendbelasting, nl dan krijgen we hoofdkantoren, valt in duigen”.

De afschaffing van de dividendbelasting is de felst bestreden maatregel van het kabinet. Eerder deze week verdedigde het kabinet het einde aan de heffing in de Tweede Kamer. De VVD, de drijvende kracht achter het besluit, liet toen weten dat haar steun voor het plan niet staat of valt met de komst van Unilever.