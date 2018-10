CDA wil Turkse klik-app verbieden

Het CDA wil een app verbieden waarmee Turkse Nederlanders criticasters van de Turkse regering kunnen aangeven bij de politie in hun moederland. Tweede Kamerleden Pieter Heerma en Chris van Dam noemen de app ,,ontwrichtend” en ,,onacceptabel” en willen die ,,zo snel mogelijk uit de lucht”.

Ook vicepremier Carola Schouten vindt de app onwenselijk, al weet ze niet of een verbod mogelijk is. De kwestie is in ieder geval iets om Turkije op aan te spreken. Schouten wijst erop dat de betrekkingen met de regering van president Recep Tayyip Erdogan onlangs zijn hersteld en dat er weer een Nederlandse ambassadeur in Ankara aan de slag is gegaan. Ze neemt ,,aan dat dit soort gesprekken gevoerd worden”.

Heerma en Van Dam sloegen aan op de ophef die in Duitsland over de app is ontstaan. Ze willen weten of de app ook in Nederland wordt gebruikt en willen dat het kabinet gaat praten met Apple en Google om die uit de Nederlandse appwinkels te weren.