Onduidelijkheid over herkomst leeuwtje

Het is nog niet duidelijk waar het gevonden leeuwtje dat zondag in een weiland werd gevonden vandaan komt. Volgens de Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit (NVWA) loopt het onderzoek nog. De NVWA probeert samen met de politie te achterhalen wie het welpje in een veld in het Utrechtse Tienhoven achterliet.

Het leeuwtje is zondag overgebracht naar de Stichting Leeuw op Landgoed Hoenderdaell in Anna Paulowna. De verwachting is dat het leeuwtje daar de komende tijd blijft. Volgens directeur Robert Kruijff gaat het goed met het mannetje. ,,Hij is een beetje tot rust gekomen en eet en drinkt goed. Een dierenarts zal hem morgen nog goed onderzoeken, maar hij ziet er goed uit.”

Het beestje blijft nog een maand in quarantaine. Daarna gaat hij naar het grote centrum met ook andere leeuwen. De stichting heeft al diverse leeuwen naar Afrika gebracht. Dit jaar gaan er nog drie naar toe. ,,Dit leeuwtje komt daar in toekomst zeker ook voor in aanmerking.” De leeuwen verblijven in Afrika in een gebied waar ze worden bewaakt en bijgevoerd.