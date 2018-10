Verdachte legt schuld bij burgemeester Dokkum

Een van de 34 verdachten van de blokkade van de A7 vindt dat de burgemeester van Dokkum gedeeltelijk verantwoordelijk is, omdat die vorig jaar de demonstratie van Kick Out Zwarte Piet had toegestaan tijdens de intocht van Sinterklaas.

De rechter en de officier van justitie hielden de verdachten maandag tijdens de rechtszaak echter voor dat de burgemeester ,,een demonstratie moet faciliteren en dat er ook geen vergunning voor nodig is”. Maar uit het gemor in de overvolle zaal bleek dat de Friezen niet overtuigd waren.

In vier sessies tegen steeds drie verdachten bleek dat ze als doel hadden: ,,de grenzen van Friesland bewaken” en voorkomen dat de bussen met demonstranten Dokkum zouden bereiken. ,,Schitterend mooi dat dat gelukt is”, zei een van hen. Maar hij haastte zich te zeggen dat hij het niet nog een keer zo zou doen. Een ander zei dat hij nog altijd met een glimlach terugkijkt op de actie. Weer een ander was trots, ook al moet hij zich nu voor de rechter verantwoorden.

De tegenstanders van de anti-Zwarte Piet-demonstranten hadden wel afgesproken dat ze geen geweld zouden gebruiken. De verdachten verklaarden vaag over de precieze afspraken die van tevoren waren gemaakt. Onduidelijk is ook wie de leiding had. Een vrouw is ook aangeklaagd voor opruiing, omdat zij op Facebook had opgeroepen de anti-Piet-demonstranten tegen te houden. Maar zij was zelf niet bij de blokkade aanwezig.

De verdachten stelden allemaal wel dat de activisten recht hadden om te demonstreren, maar niet tijdens de sinterklaasintocht in het zicht van kinderen. ,,Kinderen worden uitgemaakt voor slavendrijvers. Als je je aansluit bij zo’n club kun je reacties verwachten”, zei een van de 34 Friezen.

In een Whatsapp-groepje dat de verdachten na de blokkade samen hadden, meldde een van hen dat ze zich geen zorgen hoefden te maken over eventuele boetes. ,,Met crowdfunding lukt het wel, heel Friesland wil wel betalen.”