Oss herdenkt spoorwegdrama

Oss herdenkt maandag het spoorwegongeluk waardoor ruim twee weken geleden vier basisschoolkinderen om het leven kwamen. In Theater De Lievekamp is er voor genodigden een herdenking met sprekers en muziek. Voor inwoners van Oss is de bijeenkomst op een groot scherm te volgen in het stadion van TOP Oss.

De herdenking in het theater begint om 16.00 uur. Het stadion gaat om 15.00 uur open.

De gemeente Oss benadrukt dat de herdenking is bedoeld voor genodigden en inwoners van Oss. De gemeente verzoekt belangstellenden uit de rest van het land de herdenking te volgen op televisie of internet. NPO Nieuws, Omroep Brabant en de lokale omroep DTV zenden de herdenking rechtstreeks uit.

Op donderdagochtend 20 september botste bij station Oss-West een trein op een Stint, een soort elektrisch aangedreven bolderkar, van een kinderdagverblijf. Vier kinderen kwamen om het leven. Hun begeleidster en een vijfde kind raakten ernstig gewond.