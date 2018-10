Rechtszaak ‘Zwarte Piet-blokkade’ begonnen

In de rechtbank in Leeuwarden is maandagochtend de rechtszaak begonnen tegen 34 Friezen die vorig jaar een demonstratie van anti-Zwarte Piet-activisten tegenhielden. De rechtszaak gaat niet over de vraag of Zwarte Piet wel of niet geschminkt mag worden, maar over het blokkeren van de snelweg A7 op de dag van de landelijke sinterklaasintocht.

Daarbij zouden de verdachten dwang hebben gebruikt om de demonstratie van Kick Out Zwarte Piet tegen te houden. Een groot deel van de groep verdachten kwam maandagochtend per bus naar Leeuwarden.

Volgens het Openbaar Ministerie (OM) creƫerden de Friezen met hun actie een gevaarlijke situatie. Daarnaast hebben zij een toegestane demonstratie verhinderd. Een vrouw wordt ook verdacht van opruiing. Zij plaatste een oproep tot de blokkade op Facebook.

Voor de deur van de rechtbank stond maandagochtend een groepje sympathisanten van De Zwarte Piet Actiegroep uit Noord-Holland de bus op te wachten. Zij hadden spandoeken bij zich met teksten als ‘Samen sterk, handen af van Zwarte Piet’.

Vanwege de grote belangstelling voor de zaak werden pers en bezoekers verdeeld over verschillende zalen in de rechtbank. Een aantal sympathisanten van de verdachten had een Friese vlag bij zich. Sommigen moesten hun klompen achterlaten bij de beveiliging en de zitting op sokken bijwonen.

De zitting begon maandag met het inventariseren van de aanwezige verdachten door de voorzitter van de rechtbank. De officier ging daarop verder met het voorlezen van de verdenkingen. Op dat moment werd een van de rechters onwel en werd de zitting geschorst. Er zijn vier zittingsdagen voor de zaak ingepland: maandag, dinsdag, donderdag en vrijdag.