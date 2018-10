Provincie is gedoe over Lelystad Airport beu

Lelystad Airport kan pas open als het laagvliegen over land van de baan is. Dat aangescherpte standpunt neemt Gelderland sinds woensdag in, omdat minister Cora van Nieuwenhuizen van Infrastructuur maar geen garanties wil geven over het verdwijnen van de overlast door laagvliegen. Gelderland is het helemaal beu, aldus de provincie.

Naar de mening van Gedeputeerde Staten lijkt de minister weer te schuiven met de datum waarop de herziening van het luchtruim klaar moet zijn. Pas na die herziening is laagvliegen niet meer nodig. Nu een einddatum voor de overlast uit zicht is verdwenen, kan het regionale vliegveld niet in gebruik worden genomen, vindt Gelderland.

Lelystad Airport moet vanaf 2020 het vakantievliegverkeer overnemen van het overbelaste Schiphol. Inwoners van vijf provincies protesteren fel tegen laagvliegen vanaf Lelystad. Dat is voorlopig nodig omdat het luchtruim boordevol is.