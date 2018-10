Grappen over homo’s nog niet voetbalwereld uit

Bij bijna de helft van de voetbalverenigingen in Nederland worden nog grappen of negatieve opmerkingen gemaakt over homoseksualiteit. Bij andere sportverenigingen is dit 16 procent, blijkt uit een peiling van het Mulier Instituut.

Volgens de onderzoekers geeft een grote meerderheid (negen op de tien) van sporters in verenigingen aan ,,geen enkel probleem” te hebben met homoseksuele medesporters. Onder mannelijke teamsporters is dat 84 procent.

Mulier constateert ook dat vooral voetbalverenigingen beleid hebben om discriminatie, inclusief discriminatie naar seksuele voorkeur, tegen te gaan. ,,Ondanks de beleidsinzet van de afgelopen tien jaar laten de cijfers geen substantiĆ«le verbetering zien in de algemene homo-acceptatie in de sport. Dit pleit voor blijvende aandacht voor het creĆ«ren van veilige en inclusieve sportverenigingen voor alle LHBTI-ers, met een blijvende focus op mannelijke teamsporten”, aldus het onderzoeksinstituut.