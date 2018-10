‘Record aantal zomerse dagen loopt verder op’

Met het nazomerweer voor de deur wordt het record van het aantal officiële zomerse dagen (25 graden of meer) in ons land waarschijnlijk verder verpletterd. Het record is met 84 zomerse dagen al lang in handen van 2018, maar komende week kan dit cijfer verder oplopen. Het oude record uit 2006 stond op 73 van zulke dagen.

“Mogelijk wordt het deze week nog één keer of zelfs een paar keer 25 graden of meer in ons land”, aldus Weeronline. Mocht het aanstaande zaterdag 25 graden of warmer worden in De Bilt dan werd het ook nooit eerder zo laat in het jaar zomers warm. Het record is nu nog handen van 10 oktober 1921. Volgens de weerdienst is de kans 50 procent dat deze sneuvelt.

Het eerste record dat kan worden verbroken deze week is de warmste 11 oktober ooit. Ook worden het daarna waarschijnlijk de warmste 12 en 13 oktober ooit. Mocht de thermometer zondag 20 graden of hoger aangeven dan werden er ook nog nooit zo laat in het jaar vijf warme dagen (20 graden of meer) op rij gemeten bij het Utrechtse weerstation.

Het aantal zomerse dagen is sinds het begin van de vorige eeuw sterk toegenomen. Tussen 1901 en 1930 werd het gemiddeld 13 keer per jaar 25 graden of meer in De Bilt. Tussen 1989 en 2018 is dit opgelopen naar 29. Ons land kent dus 16 officiële zomerse dagen meer dan aan het begin van de twintigste eeuw. Afhankelijk van de klimaatverandering en de verdere opwarming van de aarde verwacht het KNMI dat het aantal zomerse dagen in De Bilt verder toeneemt naar 35 tot 60 per jaar.