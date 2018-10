Twee Nederlanders verongelukt in Roemenië

Twee Nederlanders zijn zondag omgekomen door een verkeersongeluk in Roemenië. Het betreft een 59-jarige man en een 46-jarige vrouw. Twee Nederlandse mannen van 48 en 49 jaar raakten gewond, meldt het ministerie van Buitenlandse Zaken in Den Haag woensdag na een bericht hierover in het AD.

Een medewerker van de Nederlandse ambassade in Roemenië heeft de gewonde Nederlanders inmiddels bezocht in het ziekenhuis. Het ministerie houdt contact met de familie.

Volgens het AD waren de omgekomen man en vrouw een echtpaar uit Dordrecht en waren de Nederlanders in Roemenië om daar een bruiloft bij te wonen. De Nederlanders zaten samen in een auto toen het ongeluk gebeurde in de buurt van het dorp Breaza, aldus de krant.