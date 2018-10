Rutte wil weer kijken naar Van Oldenbarnevelt

Het kabinet gaat nog eens kijken of onderzoek naar de stoffelijke resten van Johan van Oldenbarnevelt mogelijk is tijdens de verbouwing van het Binnenhof. De oud-raadspensionaris ligt mogelijk begraven in een grafkelder ergens onder de Eerste Kamer.

,,Voor mij is het de grootste staatsman uit onze geschiedenis”, zei premier Mark Rutte op vragen van SP’er Ronald van Raak. Het is volgend jaar vierhonderd jaar geleden dat Van Oldenbarnevelt op het Binnenhof werd geëxecuteerd na een machtsstrijd met prins Maurits van Oranje. ,,Een van de schokkendste gebeurtenissen uit onze geschiedenis”, aldus Rutte.

Volgens Van Raak heeft de staatsman een grote rol gespeeld in de strijd tegen Spanje en bij de opbouw van de Republiek. De nabestaanden vragen volgens hem ook al langer om een onderzoek. Zij zouden een dergelijk onderzoek naar zijn graf zien als een vorm van eerherstel.

Het pleidooi van de SP’er om het standbeeld van Van Oldenbarnevelt aan de Hofvijver te verplaatsen naar het Binnenhof kreeg geen steun van de premier. Dat zou daar volgens Rutte ,,heel lelijk” staan.