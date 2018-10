Harrie Smeets nieuwe bisschop van Roermond

Harrie Smeets wordt de nieuwe bisschop van Roermond. Hij volgt Frans Wiertz op, die eind vorig jaar terugtrad. Dat heeft het bisdom Roermond woensdag bekendgemaakt.

De 57-jarige Smeets is deken van Venray. Smeets werd in Heerlen geboren en studeerde Nederlandse taal en letteren in Utrecht. Daarna volgde hij in Rolduc een priesteropleiding. In 1992 werd hij tot priester gewijd, en sinds veertien jaar is hij deken van Venray. Smeets is verder voorzitter van de Stichting Organisatie Limburgse Bedevaarten.

Sinds 2015 is Smeets lid van het kathedraal kapittel in Roermond, dat ook een belangrijke rol speelt bij de voordracht van een nieuwe bisschop. Uiteindelijk beslist paus Franciscus over een benoeming.