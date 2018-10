UWV moet extra tandje bijzetten tegen fraude

In de strijd tegen fraude met de werkloosheidsuitkering WW moet uitkeringsinstantie UWV nog een tandje bijzetten. De UWV gaat kijken of bij WW’ers met een bepaald arbeidspatroon er sprake is van bedrog. Bijvoorbeeld als steeds zes of negen maanden wordt gewerkt en daarna drie maanden WW wordt uitgekeerd.

Minister Wouter Koolmees (Sociale Zaken) kondigt dat aan na de jongste onthullingen over misstanden bij de WW en het UWV. Begin vorige week had de bewindsman al een pakket maatregelen afgekondigd om onder meer fraude met WW-uitkeringen door arbeidsmigranten harder aan te pakken. Hij maakte toen ook afspraken met UWV.

Onlangs bleek uit onderzoek van Nieuwsuur dat Poolse arbeiders via allerlei bureautjes en tussenpersonen op grote schaal met WW-uitkeringen sjoemelen. Ze nemen steeds zelf ontslag, maar krijgen toch WW.