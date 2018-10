Met de actie Giro555 is inmiddels ruim 8,8 miljoen euro binnengekomen voor hulp aan het Indonesische eiland Sulawesi. Dat is bekendgemaakt in het NOS Journaal.

De actiedag Nederland helpt Sulawesi was woensdagmiddag begonnen met een voorlopige opbrengst van bijna 6,1 miljoen euro. Bij een tussenstand rond 18.30 uur stond de teller op bijna 7,9 miljoen euro

Dj Martin Garrix opende de inzamelingsdag. Premier Mark Rutte riep in een videoboodschap op te doneren.