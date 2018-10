Drugsafval Elst leidt naar drugslab in Haaren

De ontdekking van een kleine vrachtwagen met drugsafval in Elst (Gelderland) heeft de politie geleid naar een drugslab in het Brabantse Haaren. Het drugslab werd ontdekt in een voormalig klooster op landgoed Haarendael, aldus de politie.

De politie laat weten dat er niemand is aangetroffen in het drugslab. De politie bewaakt het klooster in de nacht van donderdag op vrijdag. De ontmanteling van het drugslab zal vrijdag plaatsvinden.

Het voormalig grootseminarie Haarendael is een rijksmonument aan de N65 tussen Den Bosch en Tilburg. Het is eigendom van zorginstelling Cello dat de gebouwen verhuurde. Sinds de zomer staat het oude klooster weer te koop.

De vrachtwagen met drugsafval werd woensdag aangetroffen in een woonwijk in Elst. Er stonden ongeveer 25 vaten met drugsafval in het voertuig.

De afgelopen dagen zijn er meerder meldingen geweest van vrachtwagens met drugsafval die criminelen in woonwijken achterlaten. In het weekeinde gebeurde dat twee keer in Eindhoven en dinsdag in Nijmegen.