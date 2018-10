Scoutingleider Goes om brandmerken geroyeerd

Scouting Nederland heeft jeugdleider Mike B. van de groep Frans Naerebout uit Goes weggestuurd. In een verklaring laat de vereniging weten dat er geen vertrouwen meer is in de capaciteiten van de 23-jarige man als leidinggevende, ook al heeft de rechter hem donderdag vrijgesproken van het brandmerken van drie jeugdleden van de Zeeuwse groep tijdens een ontgroeningsritueel.

In de verklaring staat dat ,,de leidinggevende nooit meer een functie binnen de vereniging kan vervullen”, omdat zijn gedrag op geen enkele wijze past binnen de uitgangspunten die Scouting Nederland hanteert. Verder vindt de scouting dat ontgroenen absoluut niet binnen de vereniging past. ,,Een positieve welkomstceremonie is daarvoor wel passend, bijvoorbeeld door samen een feestmaal te maken of een klimtoren te bouwen.”