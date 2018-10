Extra miljoenen voor zijinstromers onderwijs

Minister Arie Slob trekt extra geld uit om zijinstromers aan het werk te zetten in het primair onderwijs. Het geld dat hiervoor eerder werd uitgetrokken raakte sneller op dan verwacht, bleek vorige maand.

Voor zowel basis- als middelbare scholen is er geld om het lerarentekort terug te dringen. Voor basisscholen zat er 3,2 miljoen euro in de pot, maar dat is bijna op. Daarom trekt Slob daar nu nog eens 3 miljoen voor uit, gaf hij woensdag aan in een debat over leraren.

Nog eens 4 miljoen wordt vrijgemaakt om in 2019 zijinstroom op zowel basis- als middelbare scholen mogelijk te maken. Daar was eerder al 8 miljoen voor opzijgezet.

Niet alleen voor zijinstromers is er extra geld. Regio’s kunnen zelf plannen aandragen om hun lerarentekort terug te dringen. Voor deze voorstellen is totaal 13 miljoen euro beschikbaar.