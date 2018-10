Holleeder: ‘Het is speculeren op speculeren’

Willem Holleeder heeft zich donderdagmiddag in zijn strafproces zwaar verontwaardigd gemengd in het getuigenverhoor van Peter la S. ,,Het is nu al twee dagen lang speculeren op speculeren, op van horen zeggen van speculeren op speculeren. Het begint goed vervelend te worden”, brieste ‘de Neus’.

Tijdens de urenlange ondervraging van La S. door advocaat Sander Janssen plaatste de kroongetuige uit het grote liquidatieproces Passage Holleeder opnieuw onder de toonaangevende figuren van de onderwereld. ,,Ik weet niet hoe hij eraan komt”, reageerde Holleeder fel. ,,Ik heb deze man ooit één keer ontmoet. Verder ken ik hem niet. Ik heb met hem of mensen die hij noemt nooit zaken gedaan.”

Hij noemde de aaneenschakeling van beschuldigingen onredelijk. ,,Hoe kan ik mezelf verdedigen tegen dingen van horen zeggen?” vroeg hij.