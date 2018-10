Kloners van Ziggo-modems horen straf

De een drukte modems achterover bij provider Ziggo. De ander programmeerde ze, zodat Ziggo dacht dat het echte modems van keurig betalende klanten waren. En weer een ander installeerde de modems bij mensen thuis. Op donderdag horen drie verdachten wat voor straf ze daar voor krijgen. Ze hebben bekend en zeggen dat ze in geldnood zaten.

De hoofdverdachte is de 37-jarige Remko van D., de programmeur van de drie. Volgens het Openbaar Ministerie heeft hij onder meer ingebroken in centrales van Ziggo om aan de gegevens te komen die hij nodig had. Daarmee maakte hij ‘klonen’ van echte modems. De kopers betaalden eenmalig 100 euro en konden daarna gratis internetten en televisie kijken. Justitie eist drie jaar gevangenisstraf tegen hem voor computervredebreuk, het maken van schadelijke software, lidmaatschap van een criminele organisatie en het witwassen van de opbrengsten.

Van D. kreeg de informatie soms ook van Ziggo-monteur Abdelhamid F. (42). En als het nodig was, zou F. schakelaars hebben omgezet in Ziggo-kastjes op straat. Het OM wil dat F. achttien maanden gevangenisstraf krijgt, waarvan zes maanden voorwaardelijk. De derde verdachte is de 31-jarige Armando L., die de modems voor Van D. uit het bedrijfsmagazijn van Ziggo haalde. Hij hoorde een eis van 240 uur werkstraf en daarnaast drie maanden voorwaardelijke celstraf.