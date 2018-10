Opbrengst zwemtocht Van der Weijden 5 mln

Maarten van der Weijden heeft met zijn elfstedenzwemtocht inmiddels 5 miljoen euro opgehaald. Dat heeft hij bekendgemaakt donderdag tijdens het Gouden Televizier-Ring Gala.

Van der Weijden begon in augustus een zwemtocht langs elf Friese steden om geld op te halen voor kankeronderzoek. De zwemmer kon de tocht niet volbrengen, omdat zijn lichaam het opgaf. Vlak voor Dokkum moest hij opgeven. Hij had toen 163 kilometer afgelegd in 55 uur.

Van der Weijden had vooraf een streefbedrag gesteld van 4,5 miljoen euro.