’16-jarigen gevraagd zich in te laten enten’

Jeugdartsen gaan zestienjarigen die onvolledig of niet zijn gevaccineerd vragen om zich alsnog in te laten enten. Dat heeft Mascha Kamphuis van AJN Jeugdartsen tegen het televisieprogramma De Monitor gezegd. Kinderen mogen vanaf hun zestiende zelf bepalen wat voor zorg ze willen en of ze vaccinaties krijgen.

Het aantal ouders dat hun kinderen laat vaccineren daalt sinds 2013. Zo heeft nog geen 50 procent van alle meisjes de prik tegen HPV gekregen. Dat virus veroorzaakt baarmoederhalskanker.

Hoe de organisatie van de jeugdartsen de kinderen gaat bereiken, is nog niet bekend. Ze weten welke kinderen gevaccineerd zijn. Kamphuis zegt dat echter vooral de keuzevrijheid van het kind voorop staat.