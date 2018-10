Bestuurder Islamitische Universiteit weer vast

Een bestuurder van de Islamitische Universiteit Rotterdam die al werd verdacht van witwassen en fraude, is opnieuw aangehouden. De fiscale opsporingsdienst FIOD hield de man woensdag aan na nieuwe verdenkingen van fraude en verduistering.

De woning van de verdachte is doorzocht, evenals het pand van de stichting. Daarbij is administratie en contant geld in beslag genomen. Het Openbaar Ministerie (OM) meldde vrijdag dat het strafrechtelijk onderzoek in de oude zaak tegen de Rotterdamse bestuurder ook nog loopt.

De man was in 2016 aangehouden, samen met twee andere bestuurders. Het OM verdacht hen van fraude met valse kwitanties van giften, waardoor de gevers hiervan een hogere belastingteruggaaf konden claimen dan terecht was. Zeker 2000 mensen claimden op valse gronden in totaal voor circa 8,5 miljoen euro aan belastingaftrek, denkt het OM.

De verdachte werd eind 2016 vrijgelaten uit voorarrest, op voorwaarde dat hij zich niet meer bemoeide met de financiƫn van de stichting.