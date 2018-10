‘8000 Groningers claimen immateriële schade’

8000 Groningers hebben zich gemeld voor de claim wegens immateriële schade door aardbevingen. Dat meldt de Woonbond die zich met zeven huurdersorganisaties heeft ingezet voor inwoners in het gaswinningsgebied die vinden dat ,,de verstoring van hun woongenot gecompenseerd moet worden”.

In het bevingsgebied staan naar schatting 30.000 huurwoningen. Volgens de organisaties gaat het in de discussie over schadevergoeding vaak om huiseigenaren en zijn huurders in het bevingsgebied een vergeten groep slachtoffers.

,,Er zijn veel huurders van wie het leven wordt beheerst door de bevingen en dat moet worden gecompenseerd”, aldus interim-directeur Paulus Jansen van de Woonbond. In juli, toen zich nog ‘maar’ 1200 gedupeerden hadden gemeld, trok een actiecaravan van de bond langs Groningse dorpen om huurders voor te lichten.

Vorig jaar bepaalde de rechter dat inwoners van het bevingsgebied die last hebben van gevoelens van onveiligheid recht hebben op smartengeld.