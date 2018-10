Bovag: import dieselauto’s flink afgenomen

De import van gebruikte dieselauto’s neemt sinds afgelopen winter zienderogen af. Dat blijkt uit een analyse van branchevereniging Bovag. In maart van dit jaar werden nog 5.572 tweedehands diesels naar Nederland gehaald en sindsdien daalt dat aantal gestaag, tot 3.484 in september. Dat is een afname van ruim 37 procent vergeleken met een halfjaar eerder en het laagste niveau sinds januari 2016.

De Bovag ontkracht daarmee een voorspelling van de RAI Vereniging, dat Nederland overspoeld dreigt te worden door tweedehands diesels uit Duitsland. ,,Die auto’s mogen in Duitsland de weg niet meer op, dus die komen ook naar Nederland”, zei voorzitter Steven van Eijck onlangs. Hij noemde dat desastreus voor het Nederlandse milieubeleid.

Bovag-voorzitter Bertho Eckhardt herkent zich niet in dit beeld. ,,Wat ons betreft onnodige stemmingmakerij”, zegt hij.