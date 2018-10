Theaterfotograaf Bob van Dantzig overleden

Fotograaf Bob van Dantzig is op 74-jarige leeftijd overleden. Dat blijkt uit een overlijdensadvertentie in NRC. Hij is in besloten kring begraven.

Van Dantzig was bekend als dans- en theaterfotograaf. Hij begon zijn carrière op achttienjarige leeftijd bij het Nationale Ballet, waar hij via zijn oudere broer, choreograaf Rudi van Dantzig, terecht was gekomen. Later fotografeerde hij ook voor onder meer het Holland Festival, het Nederlands Danstheater, de Nederlandse Opera en Toneelgroep Amsterdam. Van Dantzig werkte uitsluitend in zwartwit.