Man (18) gewond door brand in cel

Een man is gewond geraakt door een brand die hij volgens de politie zelf heeft gesticht in een cel van het politiebureau van Deventer. Het achttienjarige slachtoffer is met brandwonden naar het ziekenhuis gebracht.

De man was vrijdagavond aangehouden voor onder meer openbare dronkenschap en omdat hij zijn identiteitspapieren niet wilde laten zien. Zaterdagochtend vroeg zagen twee cipiers rook en ze haalden de arrestant uit de cel. De brand werd snel geblust, meldt de politie.

Hoe de man de brand heeft kunnen stichten, wordt onderzocht.