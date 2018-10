Nederland populair bij internationale reiziger

Het aantal visa voor kort verblijf dat verstrekt is aan toeristen en zakenreizigers is tussen 2011 en 2017 bijna verdubbeld, tot 621.000 per jaar. Bezoekers uit visumplichtige landen geven naar schatting jaarlijks 300 miljoen euro uit in Nederland. Dat blijkt uit onderzoek dat SEO Economisch Onderzoek verrichtte in opdracht van het ministerie van Buitenlandse Zaken. De onderzoekers verwachten dat de groei de komende jaren doorzet.

Nederland blijkt aantrekkelijk als handelspartner door de kwaliteit van de dienstverlening rond de visa-aanvraag. Het visumbeleid heeft volgens minister Stef Blok van Buitenlandse Zaken zo een serieuze toegevoegde waarde voor de Nederlandse economie.

,,Het aantal visumaanvragen stijgt enorm. Nederland bewijst niet alleen bezoekers maar ook zichzelf een dienst met het optimaal faciliteren van deze reizigers”, aldus de minister.