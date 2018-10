Afschaffing dividendtaks definitief van tafel

Het kabinet heeft definitief besloten de dividendbelasting niet af te schaffen. Dat zei premier Mark Rutte maandag na coalitieoverleg. Tegen de maatregel was veel verzet. Het kabinet liet onlangs al weten de maatregel te heroverwegen.

,,We hebben gezocht naar een goed pakket voor bedrijfsleven dat meer draagkracht heeft”, zei de premier. Het bedrag van de dividendbelasting gaat volledig naar het bedrijfsleven, zowel grote als kleine bedrijven. De oppositie had aangedrongen op geld voor de publieke sector.

Het gaat volgend jaar om 1,9 miljard euro. Welke maatregelen het pakket precies behelst, wilde Rutte niet zeggen. Hij wil eerst de Kamer informeren.

Volgens Rutte was de afschaffing van de dividendbelasting nooit bedoeld voor een enkel bedrijf. Unilever, dat in die context vaak werd genoemd, besloot vorige week de voorgenomen verhuizing van het hoofdkantoor naar Nederland op de lange baan te schuiven. ,,Een belangrijke test case van het succes van zo’n maatregel ging vorige week niet goed”, was Ruttes omschrijving.

De premier verdedigde de maatregel het afgelopen jaar vurig. Hij voelde ,,tot in zijn diepste vezels” dat de afschaffing goed zou zijn voor het vestigingsklimaat. Maar op vragen of het zijn positie heeft beschadigd, reageerde hij laconiek. ,,Een kras? Mijn baan is een verzameling van krassen. Het draagvlak voor deze maatregel was beperkt en we menen nu een pakket te hebben dat qua draagvlak beter zal scoren.”