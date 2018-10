Eerste vervolging jihadist om oorlogsmisdrijf

Het Openbaar Ministerie (OM) vervolgt voor het eerst een verdachte Syriëganger voor het plegen van een oorlogsmisdrijf. De man, de 23-jarige Oussama A. uit Utrecht, poseerde op een foto op Facebook lachend naast een persoon die was gekruisigd. Justitie kwalificeert dat als een oorlogsmisdaad, bleek maandag tijdens een eerste niet-inhoudelijke zitting van de zaak tegen A. en van de 24-jarige Reda N. uit Leiden.

Beide mannen worden onder meer verdacht van deelname aan een terroristische organisatie en het ronselen van mensen voor de jihad, in Syrië, Irak, Turkije en Nederland. Ze waren niet op de zitting. Ze zitten in voorarrest sinds ze in juli in Nederland terugkeerden.