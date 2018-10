Defensie: één meldpunt voor misstanden

Defensie stelt één onafhankelijk meldpunt in waar werknemers terechtkunnen als zij met grensoverschrijdend gedrag te maken krijgen. Dat heeft staatssecretaris Barbara Visser aangekondigd naar aanleiding van een kritisch rapport over de veiligheidscultuur bij de krijgsmacht.

De inrichting van een centraal meldpunt is een van de aanbevelingen van de commissie die het onderzoek heeft uitgevoerd. Het moet daardoor makkelijker en veiliger worden om misstanden te melden. Nu telt Defensie nog vijftien verschillende meldpunten, die worden samengevoegd.

Verder moet Defensie volgens Visser ,,op alle niveaus en in de hele organisatie” werken aan beter normbesef. ,,Er is heel veel werk aan de winkel. Alle medewerkers van Defensie moeten zich veilig kunnen voelen bij elkaar en bij de organisatie”, aldus de staatssecretaris. ,,Dit rapport laat zien dat we dat nog onvoldoende op orde hebben.”