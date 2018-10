‘Haagse steker wel extremistisch, geen spijt’

De 32-jarige Malek F., die in mei drie mensen neerstak in Den Haag, heeft geen spijt van zijn daad. Alles wat hij deed, kwam van Allah, zo heeft hij volgens het Openbaar Ministerie (OM) verklaard. Islamdeskundigen stellen dat hij zich laat inspireren door een extremistische ideologie, maar er is niet gebleken dat hij banden had met een terroristische groepering, zei de aanklager op de tweede niet-inhoudelijke zitting voor de extra beveiligde rechtbank op Schiphol.

De verdachte zelf blijft ontkennen dat hij handelde vanuit een terroristisch oogmerk. F. is maandag niet aanwezig op de zitting.

Zijn raadsman Job Knoester benadrukt dat F. psychisch ernstig in de war was op 5 mei, toen hij lukraak drie mensen ernstig verwondde met een mes. Knoester stelt vraagtekens bij de vele schoten die zijn gelost op F. bij zijn aanhouding. Hij wil dat de drie betrokken agenten hierover worden verhoord.