Een man is woensdagochtend van dichtbij neergeschoten in zijn auto op de Willem Ruyslaan in Rotterdam. Er is meerdere keren op hem geschoten en hij raakte zwaargewond. De politie wil nog niet speculeren over een mogelijke liquidatiepoging. Ook over de identiteit van het slachtoffer is nog niets bekend.

De dader ging ervandoor op een scooter, waarop hij een stuk verderop een aanrijding kreeg met een auto. Hij ontvluchtte te voet. De politie is met veel mankracht naar hem op zoek.