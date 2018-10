Politie arresteert jager die op mensen schiet

De politie heeft woensdag een man aangehouden die ervan wordt verdacht met hagel te hebben geschoten op een jongen en een auto. De man, in bezit van een jachtakte, woont in de gemeente Goes. Omdat hij geregistreerd jager is, mag hij wapens bezitten.

De eerste beschieting vond plaats op 2 oktober, toen een zeventienjarige scooterrijder uit Yerseke op de Kapelseweg in Kloetinge geraakt werd door een schot hagel. Hij raakte daarbij gewond aan zijn benen. Afgelopen donderdagavond werd de auto van een 45-jarige vrouw uit Kapelle op de A58 bij haar woonplaats beschoten. Hierdoor ontstonden kleine deukjes en schade in de lak.

De beschoten vrouw zag een man met een geweer bij een auto staan en noteerde het kenteken. Daarmee kon de politie de jager traceren. Hij is naar een politiecellencomplex gebracht voor verhoor. Hem wordt poging tot zware mishandeling ten laste gelegd.

Agenten hebben in zijn woning acht jachtgeweren in beslag genomen. Zijn exacte woonplaats wordt niet bekendgemaakt om privacyredenen. ,,Zoveel jagers wonen daar niet, dus men zou dan direct weten om wie het gaat”, aldus een politiewoordvoerder.