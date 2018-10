‘Nederland houdt vast aan Zwarte Piet’

Bij vrijwel alle sinterklaasintochten in Nederland zijn de plaatsen en comités trouw aan Zwarte Piet. Dat blijkt uit een inventarisatie van het Sint en Pietengilde, de stichting die eerder met succes pleitte voor het plaatsen van het sinterklaasfeest op de Nationale Lijst Immaterieel Erfgoed.

Gilde-woordvoerder Marc Giling zei dat er van bijna 800 intochten verspreid over het hele land informatie is binnengekomen over het soort pieten dat wordt ingezet. ,,Van alle gemeenten en comités die zich tot dusver hebben gemeld, hebben we te horen gekregen dat voor zwarte pieten is gekozen’’, zegt Giling.

Hij houdt er rekening mee dat in enkele plaatsen wel voor andere soorten pieten wordt gekozen, maar het gilde is daarvan niet op de hoogte gebracht. ,,Comités die met veegpieten of andere soorten pieten de intocht willen vieren, melden zich vermoedelijk niet zo snel bij ons. Want als dat via het Sint en Pietengilde bekend wordt, zullen de meeste mensen voor de intocht vermoedelijk naar een andere plaats uitwijken.’’

Op basis van de meldingen die zijn binnengekomen, concludeert het Sint en Pietengilde dat de meeste comités zich niets aantrekken van de zogenaamde pietendiscussie. Die wordt volgens het gilde vooral in de Randstad gevoerd.