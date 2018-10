‘Politie was geïnfiltreerd in terreurcel’

De politie was geïnfiltreerd in de groep die volgens het Openbaar Ministerie een grote aanslag in Nederland wilde voorbereiden. Dat melden RTL Nieuws en NRC op basis van anonieme bronnen rond het onderzoek. Volgens NRC deed de politieman zich voor als ‘aanslagplanner’ van terreurbeweging Islamitische Staat (IS). RTL meldt dat de politie zelfs wapens leverde.

De infiltrant zou tijdens een undercoveractie contact hebben gelegd met de zeven verdachten die eind september werden opgepakt in Arnhem en Weert.

Het Openbaar Ministerie (OM) wil niet inhoudelijk op de berichten reageren. Een woordvoerder van het Landelijk Parket herhaalt alleen dat ,,bijzondere opsporingsmiddelen” zijn ingezet, zoals al eerder bekend was gemaakt. Maar meer bijzonderheden over het onderzoek wil het OM pas voor de rechtbank uit de doeken doen.