14 jaar cel Curaçaose ‘apostel’ om misbruik

Op Curaçao is de kerkleider Orlando B. donderdag in hoger beroep veroordeeld tot veertien jaar gevangenisstraf. Ook mag hij negentien jaar de functie van kerkleider niet uitoefenen. In eerste aanleg was de zelfverklaarde apostel veroordeeld tot negen jaar cel en een functieverbod van veertien jaar. Volgens de rechter is bewezen dat de 54-jarige B. meerdere vrouwen en ook minderjarigen gedurende een lange periode seksueel heeft misbruikt.

De aanklager had twaalf jaar geëist tegen hem. Maar volgens het hof is een hogere straf hier op zijn plaats gezien de aard van de feiten. B. zelf noemt zich slachtoffer van een complot. Andere kerken zouden mensen hebben aangezet valse verklaringen te doen.

Naar aanleiding van een geluidsopname van een slachtoffer die op de rechtszitting werd gebruikt, zei hij dat hij in dat specifieke geval ,,een religieuze fout” had gemaakt.